Zweifache Mutter tot: Schwiegervater vor Gericht

Ein 43-Jähriger, dem der Mord an seiner Schwiegertochter (26) vorgeworfen wird, muss sich derzeit am Landesgericht Innsbruck verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am 2. Februar des vergangenen Jahres die zweifache Mutter Jennifer V. von der Arbeit abgeholt und getötet zu haben. Die Leiche wurde schließlich im April im Inn gefunden. Der Angeklagte gab am Donnerstag zwar zu, die 26-Jährige von der Arbeit abgeholt zu haben. Mit dem Tod der Frau will er aber nichts zu tun haben. "Ich glaube, dass sie sich umgebracht hat, weil mein Sohn sie verlassen wollte", sagte der Serbe.