Van Beveren gewinnt 4. Etappe - Walkner auf Rang 3

"Ich bin dann richtig gutes Tempo gefahren - aus Ärger", berichtete Walkner, der in der Gesamtwertung nun 5:23 Minuten hinter Van Beveren liegt. Am Mittwoch steht die Etappe von San Juan nach Arequipa auf dem Programm. Der Titelverteidiger wird diese nicht mehr bestreiten. Sunderland kam zu Sturz, der britische KTM-Pilot musste sich mit einer Rückenblessur per Helikopter ins Biwak bringen lassen. Walkner meinte: "Es dürfte nicht zu schlimm sein." Sein Teamkollege ist aber aus dem Rennen um den Sieg. KTM-Teammanager Alex Doringer erklärte, dass Sunderland zu genaueren Untersuchungen nach Lima geflogen wurde. Der Brite sei nach seinem Sturz noch einige Kilometer gefahren, habe aber danach zu große Schmerzen und kein Gefühl in den Beinen mehr gehabt. "Das Gefühl ist wieder zurück, aber er wird sich nun zusätzlichen Tests unterziehen", sagte Doringer.