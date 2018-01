CAS entscheidet über Einspruch von 42 Russen

Der Einspruch von 42 russischen Wintersportlern gegen die Sanktionen des Internationalen Olympischen Komitees wird in der Woche ab dem 22. Jänner vom Internationalen Sportgericht (CAS) in Lausanne verhandelt. Eine Entscheidung jedes einzelnen Falls soll spätestens am 31. Jänner und damit noch vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) getroffen werden. Allerdings liegt das Datum drei Tage nach dem Ende der bisherigen Olympia-Meldefrist.