Außerirdisch! Shiffrin fängt Schild doch noch ab

Das Ergebnis:

1. SHIFFRIN Mikaela (USA) 1:50.86 Minuten

2. SCHILD Bernadette (AUT) +0.94 Sekunden

3. HANSDOTTER Frida (SWE) +1.43

4. HAVER-LÖSETH Nina (NOR) +2.62

5. TRUPPE Katharina (AUT) +2.67

6. COSTAZZA Chiara (ITA) +2.80

7. SWENN LARSSON Anna (SWE) +2.84

8. LIENSBERGER Katharina (AUT) +2.91

9. NOENS Nastasia (FRA) +3.03

10. GALLHUBER Katharina (AUT) +3.24

11. FEIERABEND Denise (SUI) +3.26

12. MIELZYNSKI Erin (CAN) +3.41

13. CURTONI Irene (ITA) +3.43

14. GEIGER Christina (GER) +3.54

15. WALLNER Marina (GER) +3.82

16. ALPHAND Estelle (SWE) +3.88

17. THALMANN Carmen (AUT) +3.89

18. BISSIG Carole (SUI) +4.09

19. GRÜNWALD Julia (AUT) +4.16

20. DANIOTH Aline (SUI) +4.19

21. GISIN Michelle (SUI) +4.24

22. BUCIK Ana (SLO) +4.65

23. FERK Marusa (SLO) +4.68

24. ANDO Asa (JPN) +4.81

24. SKJOELD Maren (NOR) +4.81

26. STIEGLER Resi (USA) +4.92

27. GUTIERREZ Mireia (AND) +20.99