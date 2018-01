Test in Melbourne: Dominic Thiem ist wieder fit!

Der Niederösterreicher wird übrigens der Gegner von Novak Djokovic in dessen erstem Match nach fast halbjähriger Turnierpause sein. Die beiden treffen am Mittwoch am zweiten Tag des Exhibition-Turniers "Kooyong Classics" in Melbourne aufeinander. Für das "Tie Break Tens" am Mittwoch wurde Thiem gegen Stan Wawrinka gelost.