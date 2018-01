2:2! Real lässt trotz Führung Punkte bei Celta

Real Madrid verliert in der spanischen Fußball-Primera-Division immer weiter am Boden. Am Sonntag drehten Cristiano Ronaldo und Co. bei Mittelständler Celta Vigo die Partie dank eines Doppelpacks von Gareth Bale (36., 38.) zwischenzeitlich, mussten sich schließlich aber mit einem 2:2 (2:1) zufriedengeben.