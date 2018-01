Sieg und Niederlage für NHL-Legionäre

Für die österreichischen NHL-Legionäre hat es am Samstag zwei Siege und eine Niederlage ohne eigene Torerfolge gegeben. Michael Grabner gewann mit den New York Rangers bei den Arizona Coyotes 2:1 nach Penaltyschießen. Die Vancouver Canucks verloren mit Thomas Vanek in Toronto gegen die Maple Leafs nach Zweitoreführung 2:3 im Shoot-Out. Die Philadelphia Flyers siegten daheim 6:3 gegen St. Louis.