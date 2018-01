Wie Bonucci DIESES Tor macht, weiß er selbst nicht

So ein kurioses Tor hat man selten gesehen: Bei Milans 1:0-Heimsieg gegen Crotone am Samstagabend in der Serie glänzte Leonardo Bonucci als höchst eigenwilliger Goldtorschütze. Nach einem Corner faustete der Crotone-Goalie den Ball auf Bonuccis Rücken - von dort fand der Ball in hohem Bogen tatsächlich den Weg ins Tor.