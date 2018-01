Wirbel um Aubameyang: Chinesen vermelden Wechsel!

Cannavaro statt Stöger?

Bei Guangzhou Evergrande würde Aubameyang dann nach der Pfeife von Fabio Cannavaro tanzen. Der Italiener äußerte sich bereits im September zu einem möglichen Aubameyang-Transfer. "Natürlich hätte ich gerne Aubameyang. Er ist einer der fünf besten Stürmer in Europa. Aber weil die Transferregeln hier verschärft wurden, ist er jetzt noch in Dortmund und nicht hier“, so der Coach damals gegenüber der „Bild“.