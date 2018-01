Sieg Nr. 51! „Wappler“ Hirscher nicht zu biegen

Kristoffersen: "Es ist so ein Kampf"

Trotzdem reichte es zum nächsten Sieg, diesmal 17 Hundertstel-Sekunden vor seinem ewigen Rivalen Henrik Kristoffersen. "Ich bin so müde. Ich hatte den Fehler unten, Marcel hatte einen großen Fehler unten. Es ist so ein Kampf. In Val d'Isere war ich 1,70 hinten - heute bin ich 0,17 hinten - ich bin auf dem richtigen Weg", so Kristoffersen im Zielraum. Alexis Pinturault landete mit gerade einmal 21 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf Hirscher auf Platz drei.