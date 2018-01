Martin Fourcade gewinnt Oberhof-Sprint

ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner war mit dem Abschneiden in Oberhof unzufrieden. "Heute ist keiner unserer Athleten mit einer Null durchgekommen, das ist natürlich enttäuschend, denn die Verhältnisse am Schießstand waren nicht so schwierig", erklärte Oberösterreicher. "Die Gründe dafür und auch die einzelnen Laufleistungen müssen wir erst in Ruhe analysieren. So ein Ergebnis ist natürlich doppelt bitter, da jetzt auch die Ausgangslage für die morgige Verfolgung alles andere als gut aus."