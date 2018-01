Fieber! Dominic Thiem muss Doha-Halbfinale absagen

Wie bitter! Dominic Thiem hat sein Antreten im Halbfinale des ATP-Turniers in Doha gegen Gael Monfils absagen müssen! Laut Trainer Günter Bresnik hütet der Niederösterreicher mit einer schweren Erkältung das Bett. "An Tennis ist im Moment nicht zu denken", so sein Coach. Für Thiem geht es daher erst in Melbourne weiter.