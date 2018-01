Manchester-Abschied? Mourinho: „Das ist Müll!“

Mourinho zeigte sich darüber äußerst verärgert. "Das Schlimmste, was jemand machen kann, ist auch nur den kleinsten Zweifel an meiner Professionalität zu streuen", erklärte der Portugiese vor dem FA-Cup-Spiel am Freitag gegen Zweitligist Derby County. "Ich wiederhole mich, ich bin in der Mitte meines Vertrags. Ob ich einen neuen unterzeichne, hängt vom Verein ab, denn ich stehe voll und ganz zum Verein und möchte bleiben."