Thiem erreicht erstes Halbfinale seit French Open!

SATZ EINS:

18:04 Uhr: SATZGEWINN! Vier Breakbälle abgewehrt, den ersten Satzball verwandelt! Bravo, Dominic Thiem, auch, wenn er diesen Satz billiger haben hätte können.

18:02 Uhr: Wieder abgewehrt!

18:01 Uhr: Auch den dritten Breakball abgewehrt.

17:59 Uhr: Zwei Breakbälle gegen Thiem!

17:58 Uhr: 15:15 bei Service Thiem.

17:56 Uhr: BREEEEAK! Jaaa! Geschafft! Thiem hat zwei sensationelle Schläge erlaufen und sich dieses Break mehr als verdient. Jetzt muss er aber wirklich ausservieren.

17:54 Uhr: Zweiter Breakball für den Österreicher.

17:54 Uhr: BREAKBALL für Thiem.

17:52 Uhr: 30:30 bei Service Tsitsipas.

17:51 Uhr: RE-BREAK!!! Oh, nein, bei Thiem gehen diese ersten Sätze bei diesem Turnier nicht ohne zittern...

17:49 Uhr: Drei Breakbälle gegen den Österreicher.

17:48 Uhr: 0:30 bei Service Thiem, oje.

17:45 Uhr: Der 19-jährige Außenseiter hat auf 4:5 verkürzt, Thiem serviert nun aber auf den Satzgewinn.

17:44 Uhr: 30:30 jetzt nach 30:0 für Tsitsipas.

17:42 Uhr: Game, Thiem! Stark gedreht dieses Spiel, der Lichtenwörther steuert auf den Gewinn des ersten Satzes zu.

17:41 Uhr: 15:30 bei Aufschlag Thiem.

17:38 Uhr: BREEEEAK! Da ist es, Dominic serviert nun auf eine 5:3-Führung.

17:37 Uhr: BREAKBALL für Thiem!

17:36 Uhr: 30:15 für den Griechen.

17:34 Uhr: Unsere Nummer fünf der Tenniswelt gleicht auf 3:3 aus.

17:31 Uhr: 30:0 für Dominic - sensationelle Netzattacke nach zwei krachenden Vorhänden.

17:29 Uhr: Der serviert auch richtig gut! 3:2 für Tsitsipas, eine Super-Partie.

17:27 Uhr: 30:30 jetzt bei Service des Griechen.

17:26 Uhr: Mit einem Winner stellt Thiem auf 2:2, ab 0:30 hat er keinen Punkt mehr abgegeben.

17:24 Uhr: 30:30, aber Dominic muss sich jeden Punkt hart erarbeiten.

17:23 Uhr: 0:30 bei Service Thiem...

17:20 Uhr: Nur ein Punkt für den Österreicher, Tsitsipas bringt seinen Aufschlag souverän durch.

17:19 Uhr: 1:1! Thiem spielt stark, muss er gegen diesen jungen Gegner auch.

17:15 Uhr: Thiem serviert, es steht 30:15.

17:13 Uhr: Game für Tsitsipas! Man sieht gleich, warum er als kommender Star gehandelt wird. Sehr variables Spiel mit richtig giftigen Grundschlägen.

17:12 Uhr: 30:30, tolle Ballwechsel gleich zu Beginn.

17:10 Uhr: Startschuss! Thiem hat Rückschlag!

17:03 Uhr: Die Aufwärmphase hat begonnen. Sollte Thiem das Viertelfinal-Duell gewinnen, trifft er im Halbfinale entweder auf den französischen Superstar Gael Monfils oder Peter Gojowczyk aus Deutschland.

17:00 Uhr: Nun ist es soweit! Die Spieler sind soeben aus dem Tunnel auf den Platz spaziert.

16:57 Uhr: Thiem wärmt sich bereits in den Katakomben auf - es kann nicht mehr lange dauern. Glückwünsche gibt es für seinen Kumpel Rublev, der gerade ins Halbfinale einzog. In dieses möchte Thiem dem Russen folgen ...

16:54 Uhr: Thiem ist im Turnier bisher ohne Satzverlust. Der Niederösterreicher ist gegen den griechischen Qualifikanten der haushohe Favorit.

16:45 Uhr: Soeben hat Andrej Rublev den Kroaten Borna Coric in zwei Sätzen bezwungen. In wenigen Minuten sollten also Thiem und Tsitsipas den Center Court betreten.