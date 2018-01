Arnautovic-Kritik an Stoke-Fans: „Sie hassen mich“

Arnautovic fordert mehr Respekt

Die heftigen Unmutsäußerungen gegen seine Person kann „Arnie“ nicht nachvollziehen. „Buhrufe gibt es in Auswärtsspielen immer, aber in diesem Ausmaß? Sie sollten mich dafür respektieren, was ich für diesen Verein geleistet habe - und ich habe viel getan. Sie sollten froh sein, dass ich da war“, kritisiert Arnautovic die Stoke-Fans. Der ÖFB-Nationalspieler erzielte in 145 Spielen 26 Tore und bereitete 32 Treffer vor.