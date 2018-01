Thiem mit Spiel bei Doha-Startsieg zufrieden!

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist mit der Leistung in seinem ersten Match 2018 zufrieden gewesen. Beim 7:6(3)-6:3-Sieg am Neujahrstag gegen den Russen Jewgenj Donskoj durfte sich der Weltranglisten-Fünfte in Doha auf sein Service verlassen, er gewann 92 Prozent seiner mit erstem Aufschlag eröffneten Punkte. Seinen 27-jährigen Gegner hielt er so in Schach, wenn in Satz eins auch nur knapp.