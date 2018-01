Landertinger feiert nach OP sein Saisondebüt!

Das ÖSV-Team nimmt den Biathlon-Weltcup von Donnerstag bis Sonntag in Oberhof ersatzgeschwächt in Angriff. Simon Eder laborierte über Weihnachten an einem grippalen Infekt, ist noch nicht hundertprozentig fit und wird deshalb in Thüringen genauso fehlen wie der ebenfalls erkrankte Sven Grossegger. Dafür gibt Dominik Landertinger sein Weltcup-Saisondebüt.