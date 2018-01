Sieg! Thiem startet stark in neue Tennis-Saison

Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet! Er bezwang den Russen Evgeny Donskoy in der ersten Runde des mit knapp 1,3 Millionen Dollar dotierten Turniers in Doha mit 7:6, 6:3. Im Achtelfinale wartet der Sieger aus Aljaz Bedene (Slowenien) - Malek Jaziri (Tunesien), diese Partie wird am Dienstag ausgetragen.