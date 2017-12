Australien feiert Auftaktsieg über Kanada

Gastgeber Australien ist erfolgreich in den Hopman Cup der Tennisprofis gestartet. Bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth stand der Erfolg über Kanada am Silvestertag bereits nach den beiden Einzeln fest. Daria Gavrilova besiegte die frühere Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard mit 6:1,6:4, danach gewann Thanasi Kokkinakis 6:4,3:6,6:3 gegen Vasek Pospisil. Das abschließende Mixed ging an Kanada.