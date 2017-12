Stefan Kraft in Oberstdorf-Quali Dritter

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den Tournee-Auftaktbewerb in Oberstdorf als bester Österreicher den dritten Rang belegt. Nach einem Sprung auf 132,5 Meter hatte der Doppel-Weltmeister vor 14.000 Zuschauern 6,2 Punkte Rückstand auf den Deutschen Richard Freitag (130,5 m) und 0,2 auf den Japaner Junshiro Kobayashi (133 m).