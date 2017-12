Skandal: Rapid-Spieler hat eine Moschee beworfen!

Der Polizei im Ort Kiseljak wurde am Donnerstagmorgen um 5.25 Uhr gemeldet, dass zwei "unbekannte Täter" mehrere Glasflaschen auf eine städtische Moschee warfen (im Video oben). In dem Polizeibericht spricht man von kleineren Schäden an der Fassade des Gebäudes. Die Polizei fand am Tatort "Heineken"-Flaschen. Auch die regionale Staatsanwaltschaft in Travnik wurde eingeschaltet. Bei den zwei „unbekannten Tätern“ soll es sich laut der bosnischen Zeitung um Rapids Dejan Ljubicic und Daniel Sudar handeln. Dieser war zuletzt von Rapid an den SC Wiener Neustadt als Perspektivspieler verliehen gewesen. Die Zeichen standen allerdings schon länger auf Abschied - nach diesem Vorfall erst recht.