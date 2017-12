Flaschenwurf von Klopp: Droht ihm eine Sperre?

„Hätten 5:0 führen müssen“

Liverpool dominierte über weite Strecken, vergab eine Vielzahl von Chancen und leistete sich in der Defensive wie schon so oft in dieser Saison einige Aussetzer. "Wir hätten 3:0, 4:0 oder 5:0 führen müssen. Das ist alles schwierig zu erklären", ärgerte sich Klopp. "Ein Punkt bei Arsenal ist für fast alle Mannschaften auf der Welt ein gutes Ergebnis, aber für uns fühlt es sich nicht gut an. Arsenal war mit Ausnahme von zehn Minuten gar nicht im Spiel."