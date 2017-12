BVB-Anschlag: Anwalt schockt mit Fußball-Vergleich

Sergej W. soll am 11. April per Fernsteuerung aus dem Mannschaftshotel in der Nähe drei Bomben neben dem Mannschaftsbus gezündet haben. 26 Personen waren zum Tatzeitpunkt im Bus, die Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco. Zwei Polizisten eskortierten den Bus auf Motorrädern. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten, Dortmund-Star Marc Bartra erlitt jedoch eine schwere Handverletzung.