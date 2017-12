"4 Stunden Busfahrt zum Training“: Die Salah-Story

Mohamed Salah ist derzeit in einer bestechenden Form. Der 25-Jährige steht an der Spitze der Premier-League-Torschützenliste mit 14 Treffern, seinem Land Ägypten verhalf er nach 28 Jahren zur WM-Teilnahme und seine Karriere geht so schnell bergauf, wie die eines frischgebackenen Hollywood-Stars. Laut einer ägyptischen Zeitung bietet jetzt Real Madrid 100 Millionen an Liverpool. Jetzt sprach er in einem Interview auf der Liverpool-Vereinshomepage von den Anfangsschwierigkeiten.