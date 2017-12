Fix! Bayern schnappt sich Sandro Wagner

Die Bayern hatten bisher keinen ausgewiesenen Mittelstürmer als Vertreter für Lewandowski im Kader. Wagners Wechsel hatte sich seit Wochen angekündigt. Der Angreifer hatte bereits in der Jugend für die Bayern gespielt, seine Familie lebt in der Nähe von München. In sieben Länderspielen für Deutschland hat Wagner bisher fünf Tore erzielt.