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Dominik Szoboszlai (ganz rechts) wird von Fans heftig kritisiert.
Nach Cup-Debakel
Fans stinksauer: „Ein
verdammt arroganter Spieler“
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Hängende Gesichter bei den Arsenal-Spielern ...
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Arsenal blamiert sich bei Zweitligist Southampton!
Dominic Thiem war zu Besuch beim FC Chelsea.
„Schön, ihn zu sehen“
Schauen Sie, welcher Tennis-Held Chelsea besucht!
Erling Haaland erzielte einen Hattrick gegen den FC Liverpool.
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Manchester City feiert Cup-Party gegen Liverpool
Enzo Fernandez fehlt im FA-Cup-Spiel am Samstag.
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„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool
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Pokal für Pep und Co.
Arsenal besiegt! Manchester City holt sich EFL-Cup
Bis 2027 steht Pep Guardiola bei den „Skyblues“ unter Vertrag.
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