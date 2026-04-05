„Gewisse Leute“: Hamilton rechnet mit Kritikern ab

Nach dem gelungenen Saisonauftakt verspürt Lewis Hamilton Genugtuung. Nach all den kritischen Stimmen der letzten Monate, sei es ein tolles Gefühl, wieder vorne mitmischen zu können, meinte der Ferrari-Pilot gegenüber „formula1.com“.
Die Saison 2025 hatte Hamilton ohne einen einzigen Podestplatz beendet, dabei hatte er sich von seinem ersten Jahr bei Ferrari ursprünglich Titelchancen erhofft. Entsprechen laut war die Kritik, die der Brite über sich ergehen lassen musste.
Deutlich besser verlief der Auftakt dieser Saison. Nach dem vierten Platz in Australien kehrte der 41-Jährige in Shanghai endlich wieder aufs Podium zurück. In der Fahrer-Wertung liegt Hamilton mit 31 Punkten Rückstand auf seinen Mercedes-Nachfolger und WM-Leader Kimi Antonelli auf Rang vier.
„Habe immer noch das Zeug dazu“
„Wenn man schwierige Jahre hat, tauchen überall jede Menge Fragen auf. Letztendlich habe ich gesehen, wie einige gewisse Leute, die nicht annähernd so erfolgreich waren wie ich, sich negativ geäußert haben – so wie sie es auch heute noch tun. Und es war ein tolles Gefühl, zurückzukommen, in diese Saison zu starten und stark zu beginnen, um zu zeigen, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, ganz vorne mitzufahren. Ich werde weiterhin da sein und versuchen, genau das zu liefern“, ist Hamilton überzeugt, die Krise überstanden zu haben und wieder voll angreifen zu können.
Die nächste Chance auf seinen ersten Rennsieg seit Juli 2024 – damals gewann Hamilton in Spa vor Oscar Piastri und Charles Leclerc – bietet sich dem Engländer Anfang Mai, wenn die Motorsport-Königsklasse in Miami haltmacht.
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