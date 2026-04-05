„Gewisse Leute“: Hamilton rechnet mit Kritikern ab

„Habe immer noch das Zeug dazu“

„Wenn man schwierige Jahre hat, tauchen überall jede Menge Fragen auf. Letztendlich habe ich gesehen, wie einige gewisse Leute, die nicht annähernd so erfolgreich waren wie ich, sich negativ geäußert haben – so wie sie es auch heute noch tun. Und es war ein tolles Gefühl, zurückzukommen, in diese Saison zu starten und stark zu beginnen, um zu zeigen, dass ich immer noch das Zeug dazu habe, ganz vorne mitzufahren. Ich werde weiterhin da sein und versuchen, genau das zu liefern“, ist Hamilton überzeugt, die Krise überstanden zu haben und wieder voll angreifen zu können.