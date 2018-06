Planen, essen, fliegen: Die besten Urlaubs-Apps!

Sichern: Praktisch! Wer Fotos und Co. nicht am Handy speichern will, ist mit einem Clouddienst gut beraten. Mit "Dropbox" sind auch große Dateien schnell gesichert, gespeichert und geteilt. Tipp: Persönliche Reisedokumente einscannen (oder fotografieren) und in der Cloud ablegen. Hilfreich, falls etwa der Reisepass verloren geht und Ihnen die Privatsphäre in der Cloud nicht zu heikel ist! Die App gibt es für Android und iOS.