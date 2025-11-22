So kommen auch Kinder sicher durch die Adventzeit

Wärme, Lichter, Vorfreude – gerade Kinder fasziniert die Stimmung in den Wochen vor der Bescherung. Doch sie birgt auch reichlich Gefahren. Die Feuerwehr gibt nützliche Tipps!
Offene Flammen, trockene Zweige, elektrische Beleuchtung, heißer Ofen: Viele Traditionen in der Vorweihnachtszeit können gerade für die Jüngsten auch große Risiken bergen. Stefan Schaub, Brandschutzexperte und Abschnittskommandant von Amstetten-Stadt, hat daher einige Hinweise parat.
Leichte Ablenkung
„Kinder lassen sich von flackernden Kerzen leicht ablenken“, weiß Schaub. Die Kerzen sollten daher immer von Erwachsenen angezündet und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. „Sie gehören nicht in Räume, in denen Kinder spielen“, betont Schaub. Zudem soll auf einen stabilen Untergrund und genügend Abstand zu Vorhängen geachtet werden.
Er warnt auch vor defekter elektrischer Beleuchtung. „Beschädigte Kabel und fehlende Prüfzeichen sind klare Warnsignale!“ Kabel dürfen auch nicht durch Türen oder Fenster geklemmt werden. „Ein Kabelbruch kann rasch zu einem Brand führen“, erklärt der Feuerwehrmann.
Spielerisch Umgang lernen
Auch beim Basteln mit der Heißklebepistole oder beim Backen im Backrohr sollte man aufpassen. „Erwachsene sollten stets in der Nähe bleiben und erklären, wo Gefahren lauern. So lernen die Kleinen spielerisch, verantwortungsvoll mit Hitze und Feuer umzugehen“, so Schaub, der auch bei trockenen Christbäumen zur Vorsicht rät: „Dann genügt oft ein Funke.“
Auf Ernstfall vorbereiten
Der Experte empfiehlt, Kinder auf den Ernstfall vorzubereiten. „Sie sollten wissen, was zu tun ist: Laut rufen, den Raum verlassen, die Tür schließen und die Feuerwehr alarmieren – niemals aber verstecken.“ Eltern sollten zudem die Funktionstüchtigkeit von Brandmeldern testen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.