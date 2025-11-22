So kommen auch Kinder sicher durch die Adventzeit

Spielerisch Umgang lernen

Auch beim Basteln mit der Heißklebepistole oder beim Backen im Backrohr sollte man aufpassen. „Erwachsene sollten stets in der Nähe bleiben und erklären, wo Gefahren lauern. So lernen die Kleinen spielerisch, verantwortungsvoll mit Hitze und Feuer umzugehen“, so Schaub, der auch bei trockenen Christbäumen zur Vorsicht rät: „Dann genügt oft ein Funke.“