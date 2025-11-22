Vorteilswelt
Tipps von Feuerwehr

So kommen auch Kinder sicher durch die Adventzeit

Niederösterreich
22.11.2025 13:00
Stefan Schaub (li.) gibt Tipps für sichere Adventzeit mit der Familie.
Stefan Schaub (li.) gibt Tipps für sichere Adventzeit mit der Familie.(Bild: Wolfgang Zarl)

Wärme, Lichter, Vorfreude – gerade Kinder fasziniert die Stimmung in den Wochen vor der Bescherung. Doch sie birgt auch reichlich Gefahren. Die Feuerwehr gibt nützliche Tipps!

0 Kommentare

Offene Flammen, trockene Zweige, elektrische Beleuchtung, heißer Ofen: Viele Traditionen in der Vorweihnachtszeit können gerade für die Jüngsten auch große Risiken bergen. Stefan Schaub, Brandschutzexperte und Abschnittskommandant von Amstetten-Stadt, hat daher einige Hinweise parat.

Leichte Ablenkung
„Kinder lassen sich von flackernden Kerzen leicht ablenken“, weiß Schaub. Die Kerzen sollten daher immer von Erwachsenen angezündet und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. „Sie gehören nicht in Räume, in denen Kinder spielen“, betont Schaub. Zudem soll auf einen stabilen Untergrund und genügend Abstand zu Vorhängen geachtet werden.

Er warnt auch vor defekter elektrischer Beleuchtung. „Beschädigte Kabel und fehlende Prüfzeichen sind klare Warnsignale!“ Kabel dürfen auch nicht durch Türen oder Fenster geklemmt werden. „Ein Kabelbruch kann rasch zu einem Brand führen“, erklärt der Feuerwehrmann.

Spielerisch Umgang lernen
Auch beim Basteln mit der Heißklebepistole oder beim Backen im Backrohr sollte man aufpassen. „Erwachsene sollten stets in der Nähe bleiben und erklären, wo Gefahren lauern. So lernen die Kleinen spielerisch, verantwortungsvoll mit Hitze und Feuer umzugehen“, so Schaub, der auch bei trockenen Christbäumen zur Vorsicht rät: „Dann genügt oft ein Funke.“

Auf Ernstfall vorbereiten
Der Experte empfiehlt, Kinder auf den Ernstfall vorzubereiten. „Sie sollten wissen, was zu tun ist: Laut rufen, den Raum verlassen, die Tür schließen und die Feuerwehr alarmieren – niemals aber verstecken.“ Eltern sollten zudem die Funktionstüchtigkeit von Brandmeldern testen.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Niederösterreich

