Radfahrerin (20) prallte gegen Heck von Fahrzeug

Böser Unfall am Donnerstag in Innsbruck! Ein 76-jähriger Einheimischer wollte sein Auto ausparken. Dabei prallte eine 20-jährige Radfahrerin gegen das Heck des Fahrzeuges und kam zu Sturz. Sie wurde dabei verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr wollte der Einheimische seinen Pkw in der Dr.-Stumpf-Straße in Innsbruck rückwärts ausparken. Dabei bemerkte er eine hinter ihm fahrende Radfahrerin zu spät.
Mit Rettung in Klinik gebracht
Die 20-jährige Frau aus der Ukraine prallte gegen das Heck des Pkw und stürzte. Sie zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom alarmierten Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, heißt es vonseiten der Polizei
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