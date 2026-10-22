Millionenwert: Beamte finden 60 Kilo Marihuana

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) entdeckten am Donnerstag Drogen im Verkaufswert von rund einer Million Euro. Die mutmaßlichen Dealer wurden in einem Taxi festgenommen.
Im Rahmen eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität konnten die Beamten fünf mutmaßliche Suchtgifthändler identifizieren, anhalten und vorläufig festnehmen – laut Polizei fand die Festnahme in einem Taxi statt.
Beamte fanden große Mengen Drogen
Im Zuge der Personendurchsuchung der Tatverdächtigen und der Durchsuchung zweier mutmaßlicher Bunkerwohnungen im 17. und 19. Bezirk, wurden in weiterer Folge rund 60 Kilogramm Marihuana und 3,6 Kilogramm Kokain, 1500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie zwei gefälschte Personalausweise vorgefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der Drogen liege laut Polizeisprecher bei rund einer Million Euro.
Die Tatverdächtigen wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde für alle fünf Festgenommenen in Aussicht gestellt.
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