Millionenwert: Beamte finden 60 Kilo Marihuana

Beamte fanden große Mengen Drogen

Im Zuge der Personendurchsuchung der Tatverdächtigen und der Durchsuchung zweier mutmaßlicher Bunkerwohnungen im 17. und 19. Bezirk, wurden in weiterer Folge rund 60 Kilogramm Marihuana und 3,6 Kilogramm Kokain, 1500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie zwei gefälschte Personalausweise vorgefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der Drogen liege laut Polizeisprecher bei rund einer Million Euro.