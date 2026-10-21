In jedem dritten Haushalt gibt es ein Klimaticket

Wo es gute Verbindungen gibt, können sich Pendler mit dem jeweiligen Klimaticket viel Geld sparen, insbesondere in Zeiten hoher Spritpreise, wie auch Beispiele des Verkehrsclubs Österreich zeigen. Der VCÖ hat für einige Pendelstrecken die Kosten des Klimatickets Oberösterreich mit den Spritkosten verglichen. So betragen die Spritkosten auf der Strecke Attnang-Puchheim – Linz bei 220 Arbeitstagen durchschnittlich fast 4000 Euro und sind damit fast sechsmal so hoch wie die Kosten für das Klimaticket Oberösterreich.

Einige Beispiele

„Die Ersparnis von fast 3300 Euro entspricht einem hohen zusätzlichen Monatsgehalt“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Zwischen Oberhofen und Vöcklabruck beträgt die potenzielle Ersparnis rund 1400 Euro, auf der Strecke Schärding nach Ried etwa 1500 Euro, wer von Steyr nach Linz muss, kann rund 1800 Euro und wer von Kirchdorf an der Krems nach Traun pendelt fast 2100 Euro sparen. Vorausgesetzt, man nimmt immer Bus und Bahn und nie das Auto.