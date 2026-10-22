Drogenlenker brachte seine Tochter zur Schule

Ein 34-jähriger Vater aus Utzenaich war am Dienstag gegen 7.20 Uhr bei der örtlichen Volksschule von der Polizei zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Der Grund für die Kontrolle war seine achtjährige Tochter am Beifahrersitz, die nicht mit einer dafür vorgesehenen Kinderrückhalteeinrichtung gesichert war.