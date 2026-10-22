Drogenlenker brachte seine Tochter zur Schule

Einen verantwortungslosen Vater konnten Polizisten im Innviertel (OÖ) nun aus dem Verkehr ziehen. Der Mann war in offenbar zugedröhntem Zustand mit seiner achtjährigen Tochter im Auto zur Schule gefahren. Den Beamten war er aufgefallen, weil das Mädchen im Wagen nur unzureichend gesichert war.
Ein 34-jähriger Vater aus Utzenaich war am Dienstag gegen 7.20 Uhr bei der örtlichen Volksschule von der Polizei zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Der Grund für die Kontrolle war seine achtjährige Tochter am Beifahrersitz, die nicht mit einer dafür vorgesehenen Kinderrückhalteeinrichtung gesichert war.
Mögliche Symptome
Dabei stellten die Polizisten beim Lenker Symptome einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung fest. Der Vater wurde zu einer klinischen Untersuchung vorgeführt, die seine Fahruntauglichkeit bestätigte.
Dem 34-Jährigen musste daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen werden. Der 34-Jährige wurde auch der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis gemeldet.
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