Not an attack, but:
Vienna University Shuts Down Systems for Security Reasons
Students and faculty at the University of Vienna were left puzzled on Wednesday. Instead of email accounts, forms, or the learning management system, only an information page appeared. Numerous systems had been shut down. The “Krone” knows the reasons behind this measure.
“Preventive shutdown of central IT services” was the message that likely left countless students and faculty at the University of Vienna puzzled on Wednesday afternoon. Forms no longer worked, and neither the Moodle learning management system nor their personal email accounts were accessible. Many therefore suspected a cyberattack from the dark web on the systems of the country’s largest university, which has nearly 90,000 students.
Global Security Vulnerability Causes a Stir
Not entirely without reason, as this is indeed a security breach—specifically in the PHP system, a programming language that runs in the background worldwide for databases and content management. In response to an inquiry from the “Krone,” the university confirmed that it was aware of the serious security vulnerability and had taken preventive action. The IT security firm Huntress describes it as an “acute emergency situation that is forcing website operators around the world to act quickly.”
As things stand, a security update is planned for later this afternoon—though it is not yet certain exactly when it will be released and can be installed. However, a spokeswoman told the “Krone” that this is not an active hacker attack. There has been no attack on the University of Vienna’s systems or data.
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