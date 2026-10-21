Katzenjammer im Tierheim wegen Pilzinfektion

Katzenjammer herrscht aktuell im Linzer Tierheim. Hier plagt man sich mit einem hartnäckigen Pilzbefall herum und deshalb gab´s nun einen drastischen Schritt: Die Aufnahme und Vergabe von Katzen wurde vorläufig völlig gestoppt.
Seit etwa zwei Wochen plagen sich die Tierschützerinnen in Linz mit dem Pilzbefall und auch Schnupfen im Katzenhaus herum. Weil vor allem der Pilz nicht in den Griff zu kriegen ist, zog man die Reißleine: Stopp von Aufnahme und Vergabe.
Mitarbeiterinnen müssen sehr sorgsam sein
„Es gibt keinen Grund zur Besorgnis, die Erkrankungen sind nicht gefährlich, aber lästig“, sagt Sonja Zweythurm auf „Krone“-Anfrage. Vor allem der Pilz muss nachhaltig bekämpft werden, weil dieser potenziell auch auf Menschen übertragbar ist. „Wir ziehen uns vorm Heimgehen um und müssen uns gründlich desinfizieren“, heißt es aus dem Tierheim.
Andere Tierheime helfen aus
Bei den aktuell etwa 100 Katzen im Linzer Tierheim wird genau geschaut, welche mit dem Pilz infiziert ist. Diese Stubentiger müssen – und das gefällt den meisten gar nicht – gebadet werden. „Wir hoffen, dass wir in etwa 14 Tagen wieder normal weitermachen können“, sagt Zweythurm. In dieser Zeit wird mit anderen Tierheimen zusammengearbeitet, damit Katzen, die einen Platz brauchen, auch abgegeben werden können.
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