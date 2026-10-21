Katzenjammer im Tierheim wegen Pilzinfektion

Andere Tierheime helfen aus

Bei den aktuell etwa 100 Katzen im Linzer Tierheim wird genau geschaut, welche mit dem Pilz infiziert ist. Diese Stubentiger müssen – und das gefällt den meisten gar nicht – gebadet werden. „Wir hoffen, dass wir in etwa 14 Tagen wieder normal weitermachen können“, sagt Zweythurm. In dieser Zeit wird mit anderen Tierheimen zusammengearbeitet, damit Katzen, die einen Platz brauchen, auch abgegeben werden können.