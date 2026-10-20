Nur kurz telefoniert – plötzlich brannte die Küche

Es sollte ein ganz normales Telefonat werden, doch plötzlich wurde es brandgefährlich: Als die Einheimische gegen 18 Uhr den Anruf entgegennahm und ins Wohnzimmer ging, fiel plötzlich der Strom aus. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie das Feuer in der Küche und schrie um Hilfe.