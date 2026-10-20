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Topf am Herd vergessen

Nur kurz telefoniert – plötzlich brannte die Küche

Tirol
20.10.2026 20:52
Zwar eilten zwei jungen Männer zu Hilfe, schlussendlich konnte aber erst die Feuerwehr die Lage ...
Zwar eilten zwei jungen Männer zu Hilfe, schlussendlich konnte aber erst die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle bringen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen am Dienstagabend in Lienz in Osttirol! Eine 80-jährige Frau ließ Fett auf dem Elektroherd erhitzen, als das Telefon läutete. Kurz darauf stand die Küche in Flammen. Zwei junge Männer eilten zu Hilfe – doch dichter Rauch zwang sie zum Rückzug.

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Es sollte ein ganz normales Telefonat werden, doch plötzlich wurde es brandgefährlich: Als die Einheimische gegen 18 Uhr den Anruf entgegennahm und ins Wohnzimmer ging, fiel plötzlich der Strom aus. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie das Feuer in der Küche und schrie um Hilfe.

Löschversuch wegen Rauch abgebrochen
Zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren reagierten sofort und versuchten, die Flammen mit gleich drei Feuerlöschern zu bekämpfen. Doch der Rauch wurde immer dichter – die Helfer mussten die Wohnung verlassen.

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