Brand in leerem Haus: Fünf Burschen ausgeforscht

Mehrere Gegenstände angezündet

Nun ist es der Polizeiinspektion Telfs gelungen, die mutmaßlichen Täter auszuforschen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier 14-Jährige und einen 13-Jährigen aus der Region. Laut Polizei zündeten die Jugendlichen im Haus mit einem Feuerzeug mehrere Gegenstände an. „Als die Flammen schließlich auf einen Stoffsessel übergriffen, versuchten sie noch, das Feuer zu löschen – allerdings ohne Erfolg. Daraufhin ergriffen sie die Flucht“, heißt es seitens der Exekutive.