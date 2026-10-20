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Zündelei mit Folgen

Brand in leerem Haus: Fünf Burschen ausgeforscht

Tirol
20.10.2026 20:39
Mehrere Gegenstände zündeten die Jugendlichen an – dann geriet es außer Kontrolle.
Mehrere Gegenstände zündeten die Jugendlichen an – dann geriet es außer Kontrolle.(Bild: Harvey Law)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Mit dem Feuer gespielt – und plötzlich geriet alles außer Kontrolle! Fünf Jugendliche sollen in einem leer stehenden Haus in Telfs in Tirol gezündelt haben. Als ein Sessel Feuer fing und ihre Löschversuche scheiterten, ergriffen sie die Flucht. Jetzt kam die Polizei den Burschen auf die Schliche.

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Das leer stehende Haus in Telfs wurde am 11. Juli zum Schauplatz einer gefährlichen Brandlegung. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer damals aber rasch unter Kontrolle bringen.

Mehrere Gegenstände angezündet
Nun ist es der Polizeiinspektion Telfs gelungen, die mutmaßlichen Täter auszuforschen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier 14-Jährige und einen 13-Jährigen aus der Region. Laut Polizei zündeten die Jugendlichen im Haus mit einem Feuerzeug mehrere Gegenstände an. „Als die Flammen schließlich auf einen Stoffsessel übergriffen, versuchten sie noch, das Feuer zu löschen – allerdings ohne Erfolg. Daraufhin ergriffen sie die Flucht“, heißt es seitens der Exekutive.

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Mehrere Tausend Euro Schaden
Nach umfangreichen Ermittlungen zeigten sich alle fünf Jugendlichen hinsichtlich der Brandlegung geständig. Der entstandene Sachschaden liegt laut den Ermittlern im mittleren vierstelligen Eurobereich.

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