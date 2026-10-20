Unfall nach Bremsmanöver: Pkw fuhr einfach weiter

Zum folgenschweren Unfall kam es gegen 12.40 Uhr auf der B178 im Bereich der Kreuzung mit der Innsbruckerstraße in St. Johann in Tirol. „Wie die Beteiligten angaben, dürfte unmittelbar zuvor ein bislang unbekannter Mann mit einem dunklen Pkw von der Innsbruckerstraße auf die B178 eingebogen sein“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker des nachfolgenden Fahrzeugs musste daraufhin stark abbremsen. In der Folge krachten drei Fahrzeuge ineinander. Ein dahinterfahrender Lkw konnte noch rechtzeitig anhalten.