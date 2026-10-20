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Drei Autos beschädigt

Unfall nach Bremsmanöver: Pkw fuhr einfach weiter

Tirol
20.10.2026 19:10
Eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Eine Person musste ins Spital gebracht werden.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein gefährliches Fahrmanöver mit Folgen: Drei Fahrzeuge waren am Dienstagmittag auf der B178 in St. Johann in Tirol in einen Auffahrunfall verwickelt. Auslöser dürfte ein unbekannter Lenker gewesen sein, der mit seinem dunklen Pkw auf die Bundesstraße einbog.

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Zum folgenschweren Unfall kam es gegen 12.40 Uhr auf der B178 im Bereich der Kreuzung mit der Innsbruckerstraße in St. Johann in Tirol. „Wie die Beteiligten angaben, dürfte unmittelbar zuvor ein bislang unbekannter Mann mit einem dunklen Pkw von der Innsbruckerstraße auf die B178 eingebogen sein“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker des nachfolgenden Fahrzeugs musste daraufhin stark abbremsen. In der Folge krachten drei Fahrzeuge ineinander. Ein dahinterfahrender Lkw konnte noch rechtzeitig anhalten.

Unfalllenker fuhr einfach weiter
Während an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand, wurde eine Person mit Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Der unbekannte Lenker des dunklen Pkw setzte seine Fahrt indes fort, ohne anzuhalten. Eine nähere Beschreibung des Wagens liegt derzeit nicht vor.

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Polizei sucht Zeugen
Die B178 war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang nur wechselseitig befahrbar. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum dunklen Pkw beziehungsweise dessen Lenker machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 059133-7208 zu melden.

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