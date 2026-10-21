Traditions-Konditorei fordert von Stadt Antworten

Kommende Woche endet die zweite Ausschreibungsfrist für die geplante Lakeside Lounge an der Gmundner Esplanade. Der langjährige Pächter hat die Unterlagen noch nicht eingereicht. Mathias Baumgartner wartet ungeduldig auf Antworten aus dem Rathaus.
Am 29. Oktober läuft die Frist für die Bewerbung um die Lakeside Lounge auf der Gmundner Esplanade ab. Bereits am Mittwoch, 21. Oktober, entscheidet sich, ob sich der bisherige Betreiber an der Neuvergabe beteiligen wird. Konditor Mathias Baumgartner hat der Stadt ein Ultimatum gestellt.
Auf Fehlersuche
Er möchte wissen, was er im ersten Ausschreibungsverfahren falsch gemacht hat: „Das ursprüngliche Vergabeverfahren wurde bekanntlich mit der Begründung widerrufen, dass keiner der vier Bewerber vollständige Unterlagen vorgelegt hätte. Bis heute wurde uns nicht mitgeteilt, welche Unterlagen gefehlt haben sollen oder welche Mängel festgestellt wurden. Wie sollen wir aus vermeintlichen Fehlern lernen und unsere Bewerbung entsprechend ergänzen, wenn uns nicht einmal mitgeteilt wird, welche Fehler wir gemacht haben sollen“, poltert Baumgartner, der die Konditorei am Traunseeufer in dritter Generation führt.
Es wirkt so, dass die Familie Baumgartner nicht gewünscht ist. Es wäre an der Zeit, dass die Befindlichkeiten weniger werden.
Dominik Gessert, SPÖ-Stadtrat
Er stellt auch klar, dass er keine Sonderbehandlung wünscht: „Die Frist ist so gewählt, dass uns im Falle tatsächlich fehlender Unterlagen noch einige Werktage bleiben, um entsprechende Nachweise vor Ablauf der neuen Bewerbungsfrist zu beschaffen.“
Im Stadtrat wurde Baumgartners Anliegen behandelt. „Das Thema wurde nur gestreift. Es hieß, dass sich ein Anwalt melden wird“, erklärt SP-Stadtrat Dominik Gessert. Warum der Karren zwischen dem Vorzeigebetrieb und der Stadtführung so verfahren ist, kann sich weder er noch Grünen-Stadtrat Michael Mugrauer erklären. „Es entsteht der Eindruck, dass es einen Favoriten gibt und dieser nun zum Zug kommen soll.“
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