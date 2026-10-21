Traditions-Konditorei fordert von Stadt Antworten

Auf Fehlersuche

Er möchte wissen, was er im ersten Ausschreibungsverfahren falsch gemacht hat: „Das ursprüngliche Vergabeverfahren wurde bekanntlich mit der Begründung widerrufen, dass keiner der vier Bewerber vollständige Unterlagen vorgelegt hätte. Bis heute wurde uns nicht mitgeteilt, welche Unterlagen gefehlt haben sollen oder welche Mängel festgestellt wurden. Wie sollen wir aus vermeintlichen Fehlern lernen und unsere Bewerbung entsprechend ergänzen, wenn uns nicht einmal mitgeteilt wird, welche Fehler wir gemacht haben sollen“, poltert Baumgartner, der die Konditorei am Traunseeufer in dritter Generation führt.