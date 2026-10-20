Neun Cannabisplantagen in Innenstadt entdeckt

Anzeige gegen zwei Villacher

Anfang Oktober konnten ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger, beide stammen aus Villach, in diesem Zusammenhang ausgeforscht werden. An beiden Wohnadressen der Verdächtigten wurden insgesamt circa 1,8 Kilogramm Cannabiskraut sowie eine geringe Menge Cannabisharz und verschiedene Suchtgiftutensilien sichergestellt. Beide Männer sind geständig.