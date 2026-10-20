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Zwei Tatverdächtige

Neun Cannabisplantagen in Innenstadt entdeckt

Kärnten
20.10.2026 13:37
Beamte des Kriminaldienstes konnten knapp zwei Kilogramm Cannabis sicherstellen
Beamte des Kriminaldienstes konnten knapp zwei Kilogramm Cannabis sicherstellen(Bild: LPD Kärnten – BPK Villach/KKD)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Schockierender Fund mitten im Villacher Stadtgebiet: Beamte des Kriminaldienstes konnten Anfang Oktober einen 39-jährigen Villacher ausforschen, der für den Betrieb von neun Cannabisplantagen verantwortlich war.

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Seit vergangenen Juli laufen umfangreiche Ermittlungen aufgrund zweier aufgefundenen Cannabisplantagen in Föderlach, im Bezirk Villach. Nun konnten die zuständigen Kriminalbeamten weitere illegale Plantagen aufdecken.

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Anfang Oktober konnten ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger, beide stammen aus Villach, in diesem Zusammenhang ausgeforscht werden. An beiden Wohnadressen der Verdächtigten wurden insgesamt circa 1,8 Kilogramm Cannabiskraut sowie eine geringe Menge Cannabisharz und verschiedene Suchtgiftutensilien sichergestellt. Beide Männer sind geständig.

Doch damit nicht genug: Der 39-Jährige soll nicht nur illegal Cannabis besessen haben, sondern darüber hinaus für den Betrieb von neun Cannabisplantagen im Stadtgebiet von Villach verantwortlich gewesen sein. Beide Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. 

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