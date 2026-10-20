Wenn Roboter jäten und die KI Äcker düngt

Arbeitsabläufe dank KI erleichtern

Erforscht werden etwa Pflanzenwachstum und intelligente Entscheidungshilfen. „Wo, wenn nicht in Wieselburg, soll das Silicon Valley der modernen Landwirtschaft entstehen?“, so Pernkopf. Auch Agrarminister Norbert Totschnig sieht große Chancen, Arbeitsabläufe zu erleichtern und Betriebsmittel effizienter einzusetzen. Bereits heute unterstützt die „WebApp TerraZo“ gezielte Düngung, ohne dass teure Zusatzgeräte nötig sind. Kamerasysteme unterscheiden Kulturpflanzen von Unkraut und ermöglichen dessen punktgenaue Bekämpfung – sogar mit Lasern.