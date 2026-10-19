Loxone: „Wissen, wie Täter in unser System kamen“

„Arbeiten im Schichtbetrieb, um Systeme wieder herzustellen“

Im Gespräch mit der „Krone“ gibt Florian Wöss, Präsident der Loxone Electronics GmbH, nun Einblick in die vergangenen Stunden. „Wir haben gestern, wie das bekannt geworden ist, sofort ein Team von 25 Personen bei uns intern eingesetzt“, erzählt der Firmenchef. Dem Krisenstab gehören auch die Eigentümer des Unternehmens und das Topmanagement an. Seither wird rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet, um die Systeme wiederherzustellen.