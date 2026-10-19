Cyberangriff auf Smart-Home-Spezialist Loxone

Wer steckt hinter dieser Cyberattacke?

Über die Hintermänner des Cyberangriffs auf Loxone ist bislang wenig bekannt. Die mutmaßlichen Täter treten unter dem Namen „Samurai“ auf. Ob dahinter eine neue Hackergruppe oder bereits bekannte Cyberkriminelle stecken, ist unklar. Die Erpresser setzen Loxone jedenfalls unter Zeitdruck: Laut ihrer Botschaft sollen die angeblich gestohlenen Daten am Donnerstag, dem 22. Oktober, veröffentlicht werden, falls es zuvor zu keiner Einigung kommt.