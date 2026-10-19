Hooligans from abroad?
Brutal Derby: Video Shows Brawls in Graz
The Graz soccer derby between Sturm and GAK (6–1)unfortunately provided another side story aside fromthe serious injury sustained by Sturm goalkeeper Khudyakov . As a video leaked to the “Krone” shows (see above), violent brawls broke out not far from the stadium.
Tensions surrounding the derby reached their first peak when the GAK fan march approached the stadium—and thus the police cordon and the Sturm fans. As seen in the videos, GAK fans fired flares toward the Sturm supporters.
Reinforcements for GAK?
But that wasn’t all. At the business center in Liebenau on the east side, not far from the highway on-ramp, violent brawls broke out among hooligans (see the video at the very top). Unidentified individuals can be seen beating up a person. There reportedly was extensive property damage around the well-known burger joint “Heinz.” According to reports, hooligans from abroad—who were allegedly called in by GAK fans as “reinforcements”—were primarily involved in the incident. Two police officers are said to have been seriously injured by firecrackers during the GAK fan march; the police are currently investigating the incident.
Even a three-step plan was activated
Inside the stadium, aside from the use of pyrotechnics, there were massive throwings of firecrackers from the GAK fan section throughout the entire game, which caused interruptions and posed an imminent danger. Some spectators in the immediate vicinity are said to have left the stadium as a result during the game. The situation escalated to the point where, for the first time, the Bundesliga’s three-step plan had to be activated in Liebenau due to fan misconduct. According to the plan, repeated misconduct first leads to a suspension of the game and subsequently to its cancellation.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.