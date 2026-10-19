Brutal Derby: Video Shows Brawls in Graz

Even a three-step plan was activated

Inside the stadium, aside from the use of pyrotechnics, there were massive throwings of firecrackers from the GAK fan section throughout the entire game, which caused interruptions and posed an imminent danger. Some spectators in the immediate vicinity are said to have left the stadium as a result during the game. The situation escalated to the point where, for the first time, the Bundesliga’s three-step plan had to be activated in Liebenau due to fan misconduct. According to the plan, repeated misconduct first leads to a suspension of the game and subsequently to its cancellation.