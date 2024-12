Rip-Deal-Betrüger durch Wiener Polizei gefasst

Bei dem Haupttäter handelt es sich um einen niederländischen Staatsbürger mit dem Spitznamen „Kennedy“. Er wurde mit Europol-Unterstützung in Mailand gefasst und im Oktober zu drei Jahren Haft am Landesgericht St. Pölten verurteilt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Zuge der Gerichtsverhandlung leistete er 100.000 Euro Schadenswiedergutmachung per Sofort-Überweisung an eines seiner Opfer.