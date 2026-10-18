„Romeo und Julia“ in einer dystopischen Zukunft

Sergej Prokofjew hat die wohl berühmteste und packendste Ballettmusik zu Shakespeares großem Klassiker geschrieben. Daran orientiert sich auch die Grazer Inszenierung – jedoch nur teilweise. Denn immer wieder kippt sie in andere musikalische Welten. Warum? Das bleibt leider ein Rätsel. Denn weder die Pop-Songs der 1960er und 70er, noch die elektronischen Soundscapes, die eingefügt werden, erweitern das emotionale Spektrum der Inszenierung. Vor allem weil die Grazer Symphoniker unter Marius Burkert der Musik von Prokofjew eigentlich mit wunderbarer Spielfreude Größe und auch Tiefe verleihen. Jede Nummer vom Band wird da eher zum Störfaktor als zur Bereicherung.