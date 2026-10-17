Mann (31) stürzt beim Klettern 12 Meter in Tiefe

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 12.45 Uhr. Der 31-Jährige befand sich in der Arzbergklamm in Telfs auf einer Klettertour. Aus noch unbekannter Ursache „stürzte er plötzlich zwölf Meter ab“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.