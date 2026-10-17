15-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am Samstag gegen 14.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Sinabelkirchen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem E-Scooter zu Sturz. Wie schwer er sich dabei verletzte, ist nicht bekannt. Das Rote Kreuz Gleisdorf übernahm die Erstversorgung, danach wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Kinderklinik gebracht.