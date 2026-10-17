15-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Einen Hubschraubereinsatz zog ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter in der Oststeiermark nach sich. Ein Jugendlicher war gestürzt und wurde verletzt.
Der 15-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am Samstag gegen 14.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Sinabelkirchen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem E-Scooter zu Sturz. Wie schwer er sich dabei verletzte, ist nicht bekannt. Das Rote Kreuz Gleisdorf übernahm die Erstversorgung, danach wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Kinderklinik gebracht.
Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision
Kurz davor war es ebenfalls im Bezirk Weiz zu einer Pkw-Kollision mit zwei Verletzten gekommen. Ein 64-jähriger Niederösterreicher wollte gegen 11 Uhr an einer Kreuzung in Thannhausen links abbiegen, sein Pkw krachte gegen den Wagen einer 26-jährigen Deutschlandsbergerin. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.
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