Millionen-Invest in neue Ortsdurchfahrt

Gehweg sorgt für mehr Komfort

Zentral sei bei der Planung auch die Sicherheit der Fußgänger gewesen. Deswegen wird neben der Fahrbahn auch ein Gehweg angelegt. An der Ortseinfahrt und Ortsausfahrt sollen Fahrbahnteiler für eine Verkehrsberuhigung im Ortskern und für ein langsameres Einfahren in den Ort sorgen. „Mit dem neuen Gehweg, den Fahrbahnteilern und den neuen Haltestellen schaffen wir hier eine deutlich übersichtlichere Situation“, ergänzt Gruber. Der Gehweg ersetzt nicht den Parkplatzbereich vor und nach dem Gemeindeamt sondern wird daran vorbeigeführt.