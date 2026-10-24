Millionen-Invest in neue Ortsdurchfahrt

Großflächige Ausbrüche, starke Verdrückungen, Spurrinnen und Flächenrisse: Die Waidischer Straße im Ortsgebiet von Zell-Pfarre ist für Autofahrer eine Herausforderung. Bis Mitte 2027 wird sie deswegen generalsaniert. Fast eine Million Euro Landesmittel fließen in das Projekt.
Eine Rumpelpiste, wie sie im Buche steht, ist die Hauptstraße durch den Orstkern von Zell-Pfarre, die L103 Waidischer Straße. Seit Jahren steht eine Generalsanierung an, die mit Oktober endlich gestartet hat. Denn großfläche Risse, Spurrinnen und Ausbrüche lassen sich mittlerweile nicht mehr flicken und „optisch ausbessern“.
Los geht es mit dem Neubau der Liputznikbachbrücke. Während der Brückenarbeiten wird der Verkehr über eine parallel geführte Umfahrungsstraße vorbeigeleitet. Im Frühjahr starten die eigentlichen Straßenbauarbeiten. Die Fahrbahn wird verbreitert und mit einem zweilagigen Asphaltaufbau komplett erneuert.
Landesregierung investiert in ländlichen Raum
Das Gesamtprojekt erstreckt sich auf einer Länge von rund 850 Meter und umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,38 Millionen Euro. Der Großteil des Geldes kommt vom Land; die Gemeinde steuert 420.000 Euro bei. „Mit 960.000 Euro investiert das Land Kärnten gezielt in eine Straße, die für die gesamte Region eine wichtige Lebensader ist. Eine intakte Infrastruktur ist die Grundlage dafür, dass Gemeinden im ländlichen Raum attraktiv bleiben, für die Bevölkerung genauso wie für die Betriebe“, betont Straßenbaureferent Martin Gruber.
Gehweg sorgt für mehr Komfort
Zentral sei bei der Planung auch die Sicherheit der Fußgänger gewesen. Deswegen wird neben der Fahrbahn auch ein Gehweg angelegt. An der Ortseinfahrt und Ortsausfahrt sollen Fahrbahnteiler für eine Verkehrsberuhigung im Ortskern und für ein langsameres Einfahren in den Ort sorgen. „Mit dem neuen Gehweg, den Fahrbahnteilern und den neuen Haltestellen schaffen wir hier eine deutlich übersichtlichere Situation“, ergänzt Gruber. Der Gehweg ersetzt nicht den Parkplatzbereich vor und nach dem Gemeindeamt sondern wird daran vorbeigeführt.
Komplett-Sperren sind während der Bauphase übringens nicht geplant; im Frühjahr wird es allerdings eine halbseitige Sperre mit Ampelregelung geben.
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