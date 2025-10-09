Behindertenhilfe: Sparpläne erhitzen die Gemüter

So sieht die Budgetentwicklung im Sozialbereich in Tirol aus

Fakt ist laut Rechnungsabschlüssen des Landes: Das Budget beträgt rund 6 Milliarden Euro, in den Sozialbereich fließen mehr als eine Milliarde Euro. Seit 2019 sind die Sozialausgaben um fast 50 Prozent gestiegen, die Kinder- und Jugendhilfe um über 80 Prozent. Neben den öffentlichen Stellen gibt es rund 400 Einrichtungen, Initiativen und Vereine, die sich dem Sozialbereich widmen. Das Budget für 2026 und 2027 wird im Dezember beschlossen, erst dann kann eine finale Auskunft erteilt werden.